Ricerche di Marianna Lo Bello, ritrovato il suo portafoglio con la foto del figlio

Certo, per le speranze questa non è una bella notizia ma si continua ad avere quell’ottimismo che in questi casi non si deve perdere mai.
I Vigili del Fuoco, impegnatissimi nelle ricerche, hanno trovato in un vallone nei pressi del depuratore sito in contrada Esa Chimento un portafoglio che appartiene sicuramente alla donna attualmente scomparsa. All’interno dello stesso, rinvenuto in mezzo al fango, c’era la foto di uno dei figli di Marianna Bello.
Nel frattempo le ricerche continuano nella speranza, come detto, di ritrovare ancora in vita la sfortunata donna favarese di 38 anni.
Sul posto la presenza anche del Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e quella del Questore Tommaso Palumbo.