Riccardo Gaz premiato al PRT, premio regionale legato al mondo delle radio e delle tv Siciliane.

“A Tutto Gaz”, il programma del mattino di Radio Vela con Riccardo Gaz, è il miglior programma radiofonico siciliano 2024/2025, secondo quanto stabilito dalla commissione del premio regionale PRT che si svolgerà il prossimo 27 di luglio a Belpasso in provincia di Catania, presentato da Ettore Tortorici con la partecipazione di Paola Parisi.

“Felice e lusingato di ricevere un riconoscimento che assume un valore ancora più importante, proprio perché arriva come qualcosa di inaspettato. Sono stato contattato da Ettore Tortorici che mi ha lasciato un messaggio su messenger. Mi ha scritto di avere urgenza di parlarmi. Ho pensato ad una querela in realtà, visto quello che facciamo ogni giorno 😊. Poi la piacevole sorpresa che mi fa credere che la passione, accompagnata da un po’ di sana ossessione, alla fine ti permettono di arrivare oltre i confini di appartenenza”.

A Tutto Gaz va in onda ogni giorno su Radio Vela e si è affermato come un appuntamento fisso per migliaia di ascoltatori siciliani, grazie a una formula che unisce ironia, riflessione e uno stile comunicativo autentico e riconoscibile.

“Credo che tutto funzioni bene perché raccontiamo l’attualità’ senza filtri e la guardiamo sopratutto da un’ angolazione meno scontata, dando voce alla gente comune che spesso chiamiamo a casaccio per telefono. E poi tantissimi ospiti della politica e del giornalismo regionale e nazionale che settimanalmente si fermano a chiacchierare con noi dei temi più disparati”.

Riccardo Gaz è in onda su Radio Vela, la stazione che trasmette da Agrigento dell’editore Sebastiano La Mantia e che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, andando quasi in controtendenza con il mercato delle piccole realtà radiofoniche siciliane che spesso vengono inghiottite dai grossi network.

Recentemente infatti la radio ha ampliato la copertura arrivando a Palermo, Caltanissetta, Trapani, Agrigento e le isole minori.

Radio Vela è presente anche a Catania sul nuovo sistema DAB.