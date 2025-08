Ricavati dal concerto del “Volo” nella Valle dei Templi; ecco le associazioni benefiche che riceveranno quasi 9 mila euro ciascuna

Condividi

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con determina a firma del direttore Roberto Sciarratta, ha disposto la liquidazione di 42.239 euro. La somma, al netto di tasse e diritti SIAE, è il ricavato della vendita dei biglietti in occasione del concerto “Il Volo live al Tempio della Concordia”, da donare equamente, come su indicazione del presidente della Regione, Renato Schifani, ad associazioni benefiche operanti nel territorio, individuate dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ovvero:



– Associazione “A servizio di ogni povertà” – Missionarie Porte Aperte



– Associazione Volontari di Strada



– CAV – Centro Aiuto alla Vita – Opera Don Guanella



– Gruppo di Volontariato Vincenziano sede di Villaseta – Agrigento



– Figlie Di Maria Ausiliatrice – Suore Santa Marta Istituto Galluzzo



A ciascuna delle cinque associazioni saranno quindi donati 8.477 euro.





Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commenta: “Tale iniziativa è un esempio concreto di come la cultura possa generare valore non solo simbolico, ma anche sociale. La scelta di destinare il ricavato del concerto de ‘Il Volo’ alle associazioni che ogni giorno operano con dedizione al fianco dei più fragili è un atto di grande sensibilità e responsabilità. Ringrazio il Parco Archeologico, il presidente della Regione, Renato Schifani, sempre attento e sensibile alle tematiche del territorio, e tutte le realtà coinvolte per aver condiviso con noi questa visione di solidarietà. Agrigento è una città che sa unire bellezza e umanità, e oggi ne abbiamo una splendida dimostrazione.”

E il Direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, afferma: “La scelta del presidente Schifani darà un importante supporto a chi si occupa di povertà – dice il direttore Sciarratta – ed è un messaggio chiaro perché unisce cultura e promozione del territorio alla solidarietà. Al di la delle polemiche sterili quel che resta al territorio è un grande evento di risalto internazionale oltre che un supporto concreto e tangibile a chi ha più bisogno”.

Il concerto registrato al Tempio della Concordia per PBS vedrà la proiezione in molte sale cinematografiche a livello internazionale.

Al momento, il periodo in cui sarà nelle sale sarà dal 10 ottobre al 2 novembre 2025 e i mercati che hanno aderito o sono in lista sono: UK, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Messico, Argentina, Brasile, Danimarca, Finlandia, Svezia, Spagna, Lituania, Ungheria ma la società di distribuzione lo sta proponendo in molti altri paesi.