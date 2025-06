Ribera, tenta di spostare l’auto da un’altra in fiamme. Accusa un malore e muore

Condividi

Un malore gli è stato fatale, gli ha tolto la vita. A Ribera un uomo di 80 anni ha visto che c’era un’auto in fiamme e accanto c’era la propria auto che rischiava di essere aggredita dalle stesse fiamme.

Non si capisce cosa sia accaduto ma di certo l’uomo si è sentito male. La situazione si è presentata subito seria tanto che sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nulla hanno potuto fare per strappare alla morte lo sfortunato 80enne per il quale era arrivata già la morte.

Tutto si sposta sull’auto data alle fiamme di proprietà di una 75enne ed è per questo che la Procura di Sciacca ha aperto una inchiesta.