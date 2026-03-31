Ribera, stop a centro di raccolta scommesse

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato un provvedimento di cessazione immediata dell’attività di un esercizio di raccolta di scommesse a Ribera risultato del tutto abusivo. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri a seguito di una mirata attività di controllo sostenuta in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. E’ stato accertato che l’attività di raccolta delle scommesse non è stata autorizzata, e praticata per conto di una società bookmaker priva di regolare concessione.
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