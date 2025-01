Ribera: ricerca partner privato per gestione di Borgo Bonsignore. Pace: “Opportunità di valorizzazione”

Condividi

Visualizzazioni 96

Un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione, manutenzione e gestione di Borgo Bonsignore, a Ribera, è stato pubblicato dall’assessorato regionale all’Economia.

“L’obiettivo – dichiara l’on. Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars – è quello di far divenire il sito, costruito in piena epoca fascista e da poco interamente ristrutturato con fondi regionali, un luogo di attrazione per i siciliani e una meta di interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico in grado di richiamare turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Una vera e propria icona contemporanea che, attraverso il linguaggio universale dell’accoglienza e il valore delle tradizioni del territorio, sappia raccontare e condividere la propria unicità e la propria bellezza.

Questo investimento rappresenta una preziosa occasione di crescita per Borgo Bonsignore, un’opportunità di valorizzazione e sviluppo con benefici sul tessuto imprenditoriale, artigianale, enogastronomico, ricettivo e sull’economia di tutto il comprensorio”.

“Affidando la gestione pluriennale verrebbe così garantito un miglioramento tangibile della qualità della vita all’interno del Borgo: una riqualificazione totale anche con l’adeguamento degli edifici agli standard energetici attuali e nuova linfa al tessuto socio-economico dei luoghi, favorendo una importante ricaduta occupazionale”, conclude Pace.