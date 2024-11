Ribera, “pietre preziose”, truffato anziano di 82 anni

Condividi

A Ribera un anziano di 82 anni è stato abbordato in strada da tre truffatori: “Abbiamo queste pietre preziose, sono diamanti, non possiamo tenerli perché abbiamo bisogno di liquidità, di soldi, li stiamo svendendo, è un affare”. Il pensionato è caduto nel tranello. E’ andato a casa, e ha consegnato ai tre 12.000 euro. Poi si è recato da un gioielliere per una stima di quanto acquistato. E ha scoperto di essere stato truffato. Ha sporto denuncia alla locale Tenenza dei Carabinieri. Indagini in corso.