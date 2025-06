Ribera, incendio a danno di un uliveto

Condividi

Visualizzazioni 91

A Ribera in contrada Mazzarino un incendio è divampato a danno di un uliveto, con 120 alberi. Il proprietario dell’appezzamento di terreno, un pensionato di 75 anni, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Tenenza. Lui si è accorto di quanto accaduto dopo alcuni giorni di assenza in cui non si è recato sul posto. I danni sono ingenti, non coperti da polizza assicurativa. Indagini sono in corso al fine di risalire alla causa del fuoco, se sprigionata da sterpaglie intorno, oppure dolosa.