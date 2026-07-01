Ribera, fermato durante un controllo: in casa nascondeva cocaina, hashish e marijuana, arrestato un 46enne

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Un controllo alla circolazione si è trasformato in un’importante operazione antidroga dei carabinieri. Un uomo di 46 anni, residente a Ribera, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che i militari hanno scoperto nella sua abitazione un ingente quantitativo di droga.

L’intervento è scattato quando l’uomo, alla vista dei carabinieri della Tenenza di Ribera impegnati in un posto di controllo, avrebbe cercato di disfarsi di un involucro contenente cocaina. Il gesto ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto circa un chilogrammo di cocaina, 570 grammi di hashish e 880 grammi di marijuana, sostanze che sono state poste sotto sequestro. Il quantitativo complessivo trovato dagli investigatori è ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione sono emersi anche due proiettili calibro 7,65 detenuti senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo il 46enne è stato denunciato anche per detenzione abusiva di munizioni.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma per il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Conclusi gli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.