Ribera, bracciante sfruttato e costretto a vivere nel degrado: imprenditore denunciato

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Turni massacranti senza riposo, presunte vessazioni e un alloggio privo dei requisiti igienico-sanitari. È il quadro emerso dai controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento e della Tenenza di Ribera in un’azienda agricola del territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare, un imprenditore cinquantenne, avrebbe approfittato dello stato di bisogno di un lavoratore straniero, sottoponendolo a condizioni di lavoro ritenute vessatorie e facendolo vivere in una sistemazione inadeguata. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Durante l’ispezione sono state inoltre riscontrate diverse violazioni in materia di sicurezza: mancava il documento di valutazione dei rischi, non era stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il lavoratore non sarebbe stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Contestate anche l’assenza dei dispositivi di protezione individuale e la mancata formazione sui rischi professionali.

Il bilancio economico delle contestazioni ammonta a 25 mila euro, di cui 15 mila di sanzioni amministrative e 10 mila di ammende penali.