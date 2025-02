Ribera, assassinato un giovane 30enne

Condividi

Visualizzazioni 152

Si tratterebbe di un trentenne extracomunitario. Gli assassini avrebbero sparato da un’auto che poi si è allontanata velocemente. Ci sarebbero dei testimoni. Sul posto i carabinieri per ricostruire le modalità del fatto di sangue.

Un cittadino extracomunitario è stato ucciso in serata a Ribera da alcuni colpi di pistola. Le modalità del fatto di sangue non sono ancora chiare. Sul posto i carabinieri della locale Tenenza, con il supporto del comando Compagnia di Sciacca.

Il fatto di sangue è avvenuto poco prima delle 20 in via Buoni Amici, una traversa del centralissimo corso Umberto. L’uomo sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola sparati da un’auto che gli si è avvicinata. Rimasto a terra ferito, è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale, dove però è giunto cadavere. Sarebbe stato colpito al petto. Diverse persone avrebbero assistito alla scena, i carabinieri stanno cercando attraverso le testimonianze di individuare gli assassini. Ci sono anche le telecamere dei sistemi di sorveglianza da verificare.

corrieredisciacca.it