Ribera, arrestata presunta molestatrice seriale

A Ribera i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato una donna di 35 anni perché ha più volte violato le prescrizioni imposte a lei dall’autorità giudiziaria allorchè indagata per stalking, tra molestie e atti persecutori, nei confronti di un’altra donna, e, per tali motivi, già sottoposta al divieto di avvicinamento. E invece lei l’ha aggredita in strada. E’ stata ristretta ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.
