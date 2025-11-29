Revisione Costituzionale, convegno dell’Anioc

Condividi

Nella Sala Giglia del Libero Consorzio di Agrigento, si è svolto un interessante evento organizzato dalla delegazione provinciale ANIOC, rappresentata dal Commendatore Gaetano Marongiu ed alla presenza del Prefetto Dott. Salvatore Caccamo e del Colonnello dei Carabinieri, Nicola De Tullio, per approfondire il tema dei limiti della revisione costituzionale.

Ha moderato gli interventi, il Cav. Dott.ssa Ina Inglima.

Dopo l’apertura dei lavori con i saluti del delegato Anioc, Comm. Gaetano Marongiu, che ha rappresentato ai presenti le motivazioni dell’incontro in momento in cui si parla di riforma costituzionale, ricordando anche i valori della nostra costituzione, hanno relazionato sull’argomento l’Avv. Giovanni Tesè, avvocato cassazionista e studioso della Carta Costituzionale e il Prof Jorge BaquerizoMinuche, docente universitario presso l’Università Roma tre e studioso e ricercatore in campo internazionale in filosofia del diritto.

L’Avv. Tesè ha relazionato sulla genesi della nostra Costituzione, sull’impegno dei padri costituenti, tracciando anche il percorso di elaborazione ed approvazione degli articoli con una breve analisi sia sotto il profilo linguistico che testuale.

Il Prof. Jorge BaquerizoMinuche, autore del libro “I limiti della revisione costituzionale”, ha relazionato sulla teoria del potere costituente e dell’interpretazione giuridica, affrontando la tematica dei limiti alla revisione costituzionale collegato all’identità delle costituzioni nonché al potere di revisione.

L’evento è stato allietato da un intermezzo musicale con due brevi brani al pianoforte eseguiti dall’alunno del liceo musicale Empedocle Simone Di Mare sotto la guida del Prof. di musica dello stesso liceo Vittorio Orlando.