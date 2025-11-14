“Reti idriche”: soldi per Agrigento, Siracusa e Messina

Condividi

L’assessore Colianni ha firmato tre decreti di finanziamenti per ristrutturare le reti idriche. Oltre 37 milioni di euro destinati ad Agrigento.

L’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha firmato tre decreti di finanziamenti. Si tratta di oltre 40 milioni di euro destinati alle Ati, le Assemblee territoriali idriche, di Agrigento, Siracusa e Messina. I soldi sono tratti dal Fondo europeo sviluppo e coesione 2021 – 2027, e serviranno per ristrutturare le reti idriche, ottimizzandone la gestione, in tre territori storicamente assetati e preda dei cambiamenti climatici. Ad Agrigento sono stati assegnati 37.700.000 euro. Poi a Sortino, in provincia di Siracusa, l’investimento ammonta a 1.150.000 euro. A Longi, in provincia di Messina, 1.900.000 euro.

L’assessore Colianni commenta: “Stiamo mettendo in campo tutte le risorse a disposizione per dare risposte concrete a una delle emergenze più gravi che la Sicilia si trova ad affrontare. L’impegno del governo regionale è quello di intervenire su ciò che serve davvero, puntando su reti idriche efficienti e moderne. Il mio assessorato sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità per realizzare questi obiettivi. Abbiamo rispettato i crono-programmi e trasformato le strategie in progetti cantierabili: è questo l’approccio pragmatico che intendiamo portare avanti. Desidero ringraziare il dipartimento Acqua e rifiuti, guidato da Arturo Vallone, l’ingegnere Mario Cassarà e tutti i professionisti che stanno contribuendo con competenza e impegno al raggiungimento di questi risultati”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)