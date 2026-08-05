Reti idriche agrigentine, finanziato un primo intervento da 7,2 milioni

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Semaforo verde ai progetti dell’Aica, l’Azienda idrica dei comuni agrigentini, per il potenziamento delle reti idriche della provincia di Agrigento, per un valore complessivo di oltre 54 milioni di euro. Al momento sono stati finanziati 7,2 milioni destinati ai lavori sul Sistema Voltano, nel territorio di Santo Stefano Quisquina, dove saranno eliminate le criticità di un tratto di condotta soggetto a continui smottamenti e frequenti interruzioni del servizio. Gli altri due progetti, da 31,3 milioni per la rete di Sciacca e da 16,2 milioni per quella di Agrigento, hanno ottenuto l’approvazione tecnica da Invitalia ma sono in attesa di nuovi finanziamenti statali.