Rete ospedaliera: audizioni in Commissione all’Ars

Condividi

Visualizzazioni 85

Iniziate le audizioni in Commissione Salute all’Assemblea Regionale per la revisione della nuova Rete ospedaliera. L’intervento del presidente Laccoto.

Sono iniziate le audizioni in Commissione Sanità all’Assemblea Regionale dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali in riferimento alla rimodulazione della nuova Rete ospedaliera in Sicilia. In presenza dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, del direttore generale del Dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, sono stati ascoltati i vertici delle Aziende di Palermo e Messina. E il presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto, riferisce: “E’ stato un primo proficuo incontro per analizzare le criticità e delineare le prospettive della rete ospedaliera siciliana in un momento particolarmente delicato, segnato dalle gravi difficoltà che interessano le strutture sanitarie. La Commissione Sanità, composta da deputati provenienti da tutte le province siciliane, si conferma luogo naturale di confronto per dare voce alle problematiche della comunità locali. Come in precedenza, ho ribadito la necessità di risposte immediate alle esigenze dei cittadini, soprattutto nei territori più periferici. Ho chiesto prioritariamente di adottare provvedimenti urgenti per tamponare la grave emergenza di organico nei pronto soccorso e nelle strutture di emergenza urgenza. La rimodulazione della rete ospedaliera deve rappresentare l’occasione per dare risposte ai territori in termini di servizi sanitari”.