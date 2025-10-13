Condividi

Visualizzazioni 65

Ad Agrigento è stata restituita alla fruizione pubblica la via Caterina Ricci Gramitto a Fontanelle. I lavori, promossi dal Comune con il supporto del Genio civile, sono stati finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per 1.700.000 euro. L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “Si tratta di un’opera attesa da tempo dai cittadini. L’intervento ha permesso di consolidare il versante, ricostruire il tratto franato della sede stradale e dotare l’area di un moderno sistema di smaltimento delle acque piovane, prevenendo nuovi cedimenti e garantendo stabilità all’infrastruttura. E’ un risultato concreto, che dimostra come il buon utilizzo delle risorse pubbliche si traduca in opere reali, capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di rafforzare la rete viaria urbana.”