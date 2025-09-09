“Relitto Lampedusa”, da oggi verifiche tecniche

Condividi

Tra le isole di Lampedusa e Lampione lo scorso sabato è stato avvistato in mare da un motopeschereccio, l’Andrea Doria, un relitto metallico cilindrico lungo circa 5 metri e dal diametro di un metro e mezzo. Dopo i primi controlli la Guardia Costiera ha escluso la presenza di materiali esplosivi o radioattivi. Sul relitto vi sono scritte in ebraico e il logo di un ente del Ministero della Difesa di Israele che si occupa di missili balistici e satelliti. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato: “Non penso si tratti di un reperto militare israeliano ma di qualcosa collegato a un lancio satellitare”. Da oggi sul posto è a lavoro il Nucleo sminamento difesa anti mezzi insidiosi della Marina militare, incaricato di effettuare le verifiche tecniche sul relitto.