Relazione della Commissione Antimafia, Buscemi (CGIL Agrigento): “La legalità si costruisce con lavoro, diritti e sviluppo”.

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La relazione della Commissione regionale Antimafia restituisce un quadro che impone una profonda riflessione sullo stato della Sicilia e sulla capacità delle istituzioni e della società civile di contrastare con efficacia la presenza della criminalità organizzata. Un documento che richiama tutti a un’assunzione di responsabilità, perché la mafia continua a rappresentare un ostacolo allo sviluppo economico, alla tutela dei diritti e alla crescita democratica dei territori.

Sulla relazione interviene il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi.

«La fotografia consegnata dalla Commissione Antimafia – dichiara Buscemi – evidenzia come la lotta alla criminalità organizzata non possa essere affidata esclusivamente all’azione repressiva. La mafia prospera dove ci sono povertà, precarietà, disuguaglianze e assenza di opportunità. Per questo è necessario investire sul lavoro di qualità, sulla scuola, sulla cultura, sulla trasparenza amministrativa e sul rafforzamento della presenza dello Stato.»

Il segretario della CGIL richiama anche l’attenzione sulla provincia di Agrigento, un territorio che continua a fare i conti con ritardi infrastrutturali, crisi occupazionale ed emergenze sociali che rischiano di alimentare nuove forme di marginalità.

«Agrigento – prosegue Buscemi – conosce bene il prezzo pagato alla presenza mafiosa e non può permettersi alcun arretramento sul terreno della legalità. È indispensabile sostenere il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, garantire la massima trasparenza negli appalti pubblici, valorizzare il riutilizzo sociale dei beni confiscati e creare occasioni di lavoro stabile, soprattutto per i giovani. Solo così si sottrae spazio alla criminalità organizzata.»

La CGIL di Agrigento ribadisce la propria disponibilità a collaborare con istituzioni, associazioni, scuole e realtà del volontariato per promuovere una cultura della legalità fondata sui diritti, sulla partecipazione e sulla giustizia sociale.

«La vera sfida – conclude Buscemi – è costruire una provincia e una Sicilia in cui i giovani possano scegliere di restare perché trovano lavoro, dignità e libertà. La legalità non è soltanto un principio da affermare, ma una condizione concreta di sviluppo e di democrazia.»