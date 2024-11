“Regione”, vertice di maggioranza

Condividi

Vertice di maggioranza alla Regione Siciliana. Impegno su finanziaria, bilancio ed elezione diretta delle Province. Selezione rigida per la concessione dei contributi.

Si sono incontrate a Palazzo d’Orleans a Palermo le forze politiche della maggioranza di centrodestra. Nella sede della presidenza della Regione Siciliana si sono seduti attorno allo stesso tavolo i rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana e Movimento per le Autonomie. Nel corso del vertice di governo si è discusso della Finanziaria e del Bilancio 2025. Schifani ne ha tratteggiato i profili di rilievo, tra rigore e sviluppo. I partiti ne hanno condiviso l’impostazione e hanno confermato l’impegno ad approvare i due strumenti contabili entro il 31 dicembre, scongiurando l’esercizio provvisorio di bilancio. Poi in riferimento alla concessione dei contributi, tutti sono stati concordi nel prevedere il finanziamento di interventi qualificanti, scelti con criteri di selezione rigidi. E’ stato ribadito il sostegno alla riforma per il ripristino dell’elezione diretta delle Province. E a termine del summit è stata diffusa una nota in cui a corollario si legge: “Il presidente Schifani ha espresso soddisfazione per l’esito del vertice, sottolineando come il confronto costruttivo e la coesione tra i partiti della maggioranza siano elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono la Sicilia nei prossimi mesi”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)