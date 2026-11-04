Regione, verso la Finanziaria 202

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La nuova Legge di stabilità 2027: la giunta regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale.

La giunta regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2027-2029, primo passo verso la Finanziaria del 2027. Il documento rivede al rialzo le stime di crescita dell’economia siciliana: il Prodotto interno lordo 2026 aumenta dallo 0,5 all’1,1 per cento, mentre quello del 2025 sale dallo 0,5 allo 0,6 per cento. La revisione tiene conto della maggiore tenuta dei consumi e degli investimenti, e della dinamica positiva dei settori delle costruzioni e dei servizi, nonostante le incertezze internazionali e le pressioni inflazionistiche. Il presidente Renato Schifani attribuisce parte del risultato alle politiche regionali a sostegno di famiglie, imprese e investimenti e annuncia che la prossima manovra punterà a consolidare occupazione, competitività e potere d’acquisto. L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino sottolinea il passaggio dal disavanzo all’avanzo di amministrazione. Il Rendiconto 2025, approvato dalla giunta, registra un avanzo di 7,36 miliardi di euro e disponibilità di cassa per circa 13 miliardi. Il risanamento dei conti, secondo l’assessore, costituisce la base per affrontare le incertezze dello scenario economico e accompagnare il sistema produttivo nella fase successiva al Pnrr. La programmazione punta a sostenere redditi e domanda, ma anche a rafforzare gli investimenti, l’innovazione e la crescita delle imprese. Tra le linee guida della futura legge di Stabilità figurano anche misure contro il part-time involontario. Uno studio dell’Ufficio statistica stima inoltre che gli investimenti previsti dalla legge “Coesione e crescita” potranno generare nel 2027 un incremento aggiuntivo del Pil dello 0,35 per cento.