Regione, un “tavolo” permanente sulla spesa dei fondi europei

Per la spesa dei fondi dell’agenda europea 2021 – 2027 alla Regione è stato montato dalla Giunta Schifani un “tavolo” permanente. La missione è coordinare la gestione delle risorse disponibili nei vari programmi di sviluppo nazionali e comunitari, con un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento della spesa, e ricercando soluzioni per accelerare le procedure. L’iniziativa della cabina di regia si è resa necessaria a fronte di alcune criticità nella spesa di circa 700 milioni di euro del Fondo, di cui 200 milioni nel 2025 e 500 nel 2026. Il ‘tavolo’ è composto dal capo di gabinetto della Presidenza, Salvatore Sammartano, dal segretario generale ad interim, Margherita Rizza, dal ragioniere generale della Regione, Ignazio Tozzo, e dai dirigenti generali dei dipartimenti Programmazione Vincenzo Falgares, Formazione professionale Rossana Signorino, Agricoltura Fulvio Bellomo, e Pesca Giovanni Cucchiara. E il presidente, Renato Schifani, commenta: “Gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti saranno chiamati a prestare maggiore attenzione, a superare le lentezze burocratiche che stanno rallentando la regolare esecuzione dei piani di spesa e a profondere il massimo sforzo per impedire il disimpegno delle risorse. Sull’impiego dei fondi europei si gioca una grande partita per lo sviluppo della Sicilia. Ulteriori esitazioni e ritardi non saranno più consentiti”.