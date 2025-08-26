Regione, un milione di euro in più al fondo per il contributo di solidarietà

Condividi

Alla Regione è stato incrementato con 1 milione di euro il fondo per erogare il contributo di solidarietà una tantum. E’ stimato che ne beneficeranno quasi mille aventi diritto, scorrendo anche le graduatorie. Il presidente Schifani ribadisce: “Si tratta di una misura concreta per aiutare le famiglie siciliane in condizioni di disagio. Siamo riusciti a garantire l’accesso al beneficio a quasi mille nuovi nuclei familiari. E’ un segnale importante di attenzione verso chi vive maggiori difficoltà economiche e testimonia la volontà della Regione di non lasciare indietro nessuno. Continueremo a lavorare per assicurare strumenti efficaci e mirati, capaci di rispondere con tempestività ai bisogni reali dei cittadini”.

Il contributo è fino ad un massimo di 5.000 euro per nucleo familiare, è destinato alle famiglie residenti in Sicilia da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28/2024, e con reddito Isee inferiore a 5.000 euro.