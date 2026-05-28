Regione Siciliana, la Corte dei conti sblocca 264 milioni

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La Corte dei Conti ha approvato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione Siciliana, permettendo di sbloccare 264 milioni di euro destinati a famiglie e imprese. Il presidente Renato Schifani lo ritiene un risultato rilevante nel percorso di risanamento dei conti regionali. Durante l’udienza a Palermo, la magistratura contabile ha riconosciuto i progressi nella riduzione del disavanzo e il rispetto delle prescrizioni imposte alla Regione. Positivo anche il dato sulla crescita economica della Sicilia, che nel 2022 e 2023 ha registrato il miglior Prodotto interno lordo del Mezzogiorno. L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha definito la decisione della Corte dei conti un passo avanti verso la normalizzazione dei bilanci regionali, e ha confermato l’obiettivo di approvare i rendiconti ancora aperti per liberare in futuro nuove risorse da destinare allo sviluppo economico dell’isola.