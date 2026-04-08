Regione siciliana: 239 milioni di euro per famiglie, imprese e occupazione

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Il governo Schifani ha varato un nuovo pacchetto di misure per sostenere occupazione, investimenti e innovazione, con un investimento complessivo di 239 milioni di euro. Gli interventi, previsti dalla legge finanziaria regionale 2025 e gestiti tramite l’Irfis (l’agenzia finanziaria della Regione), mirano a rafforzare il tessuto produttivo locale, favorire la crescita delle imprese e promuovere il lavoro stabile. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di rendere l’economia siciliana più moderna e competitiva, con ricadute positive sull’occupazione. Le risorse saranno distribuite attraverso una serie di bandi pubblici, già pronti per essere pubblicati. Il primo blocco di interventi include due misure principali: 150 milioni per le assunzioni a tempo indeterminato e 50 milioni per nuovi investimenti. Inoltre, sono previsti altri 18 milioni per il programma South working, volto a favorire il rientro dei lavoratori da remoto, 12 milioni per l’efficientamento energetico e 5 milioni per interventi edilizi mirati. Le misure relative ai bonus edilizi sono ancora in fase di approvazione. La presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, ha confermato il ruolo centrale dell’istituto nella politica economica regionale.