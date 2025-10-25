Regione, sbloccati 80 milioni di euro a favore delle imprese

La giunta regionale ha sbloccato a favore delle imprese 80 milioni di euro per interventi finanziati con i fondi europei, soprattutto del Piano di sviluppo e coesione. E’ stato inoltre avviato l’iter per l’assunzione di 70 nuovi dipendenti per migliorare la gestione delle risorse comunitarie nelle strutture regionali. I fondi sono destinati a copertura finanziaria a diversi progetti relativi al dipartimento Attività produttive e al dipartimento Turismo. Invece il Dipartimento di Programmazione della Presidenza ha redatto il piano di distribuzione dei neo assunti.
