“Regione”: ok alla variazione di bilancio da 345 mln

Condividi

Visualizzazioni 117

La giunta regionale ha approvato una variazione di bilancio da 345 milioni di euro. Il disegno di legge sarà adesso trasferito in Assemblea.

La giunta regionale ha approvato una variazione di bilancio da 345 milioni di euro. Il disegno di legge sarà adesso trasferito in Assemblea e se ne auspica l’approvazione prima della pausa estiva. Tra i contenuti più rilevanti del testo vi sono: 60 milioni di euro per interventi sulle strade provinciali, 66 milioni in 3 anni per il superamento delle liste d’attesa nella Sanità, 20 milioni per compensare ai Comuni i maggiori costi per il trasporto dei rifiuti all’estero, 26 milioni per le infrastrutture idriche, 10 milioni per la gestione dei dissalatori, 33 milioni in 3 anni per l’edilizia sanitaria regionale, 15 milioni per gli impianti di video sorveglianza nei Comuni, 17 milioni per acquistare immobili da adibire a uffici regionali risparmiando sugli affitti, 5 milioni per il dragaggio dei porti, 10 milioni contro il caro voli, 10 milioni per i disabili gravissimi, 3 milioni per la legge sulla povertà, 5 milioni per la manutenzione delle scuole, e 2 milioni per i parchi urbani.

L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, sottolinea: “Gli investimenti valgono il 50 per cento della manovra, e anche la quota di spesa corrente è una spesa di qualità che mira a risolvere alcune fragilità della Regione. Abbiamo scelto di concentrare le risorse su interventi immediatamente attivabili, capaci di produrre effetti concreti nel breve periodo, senza perdere di vista la prospettiva di uno sviluppo duraturo. E’ una manovra che unisce visione e realismo, e che punta a rafforzare i servizi, sostenere le imprese e dare risposte alle fasce più fragili della popolazione.”

E Schifani sotto il profilo politico aggiunge: “Il governo e i partiti che lo sostengono hanno condiviso un percorso politico che guarda all’obiettivo di dare risposte immediate ai siciliani. Confido nel fatto che le forze parlamentari, nel rispetto dei ruoli e con grande senso di responsabilità, diano come sempre il loro contributo perché, con l’approvazione della norma, si possa dare una pronta applicazione ai provvedimenti previsti.”