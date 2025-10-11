“Regione”, ok alla manovra finanziaria quater

Condividi

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra finanziaria quater per il 2025, da circa 200 milioni di euro. I dettagli.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra finanziaria quater per il 2025, da circa 200 milioni di euro.Sono numerosi gli interventi di rilievo proposti dal governo regionale e condivisi dall’Aula, tra il sostegno al personale e ai settori produttivi fino alle politiche sociali. E’ stata approvata, infatti, la stabilizzazione del personale dei Consorzi di bonifica, l’aumento delle risorse per il Fondo di povertà per 10 milioni di euro, e lo stanziamento di 30 milioni di euro nel triennio per il salario accessorio del personale non dirigenziale dell’amministrazione regionale. E poi l’esonero parziale dei canoni irrigui per il quale, con un emendamento del governo, è stata aumentata la copertura da 5 a 10 milioni di euro, e altri fondi alle imprese del settore zootecnico.

Poi 34 milioni agli assegni alle persone con disabilità gravissima, 15 milioni ai servizi a favore degli Asacom, e ulteriori fondi per la pratica sportiva dei disabili. Altri fondi per la continuità territoriale aerea e verso le isole minori, la rigenerazione urbana, la manutenzione dei porti, i voucher per la pratica sportiva dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. La presidenza della Regione stigmatizza che l’uso del voto segreto ha purtroppo bloccato lo scorrimento della graduatoria per il finanziamento delle iniziative cinematografiche che avrebbe sostenuto anche il film su Biagio Conte, poi lo stanziamento di 10 milioni di euro di contributi per i laghetti aziendali delle imprese agricole.

E, ancora: lo stanziamento di 4 milioni a favore delle imprese del settore dell’editoria giornalistica e libraria. Infine, ancora voto segreto ha bocciato la misura del South working (lavorare a sud), che avrebbe consentito l’erogazione alle imprese di 30 mila euro per ciascun lavoratore occupato, con accordi per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, nel proprio luogo di residenza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)