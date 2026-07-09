Regione, nuove nomine ai vertici dei dipartimenti

Condividi

Visualizzazioni 15

La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha nominato Filippo Nasca nuovo dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana. Giovanni Cucchiara, attuale dirigente della Pesca mediterranea, assumerà ad interim la direzione dell’Autorità di audit, ovvero di controllo dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, fino alla nomina del successore. La giunta ha inoltre avviato le procedure per individuare il nuovo dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea e ha prorogato fino al 30 settembre 2027 l’incarico di Fulvio Bellomo a capo del dipartimento regionale dell’Agricoltura.