Regione: l’opposizione lancia mozione di sfiducia

Le opposizioni all’Assemblea Regionale annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia al governo Schifani. L’intervento.

Le opposizioni all’Assemblea Regionale, in ritiro nell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale a Monreale, annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente di La Vardera tuonano: “Il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”.

Gli stessi oppositori si rivolgono agli altri parlamentari regionali, perché per approvare la mozione di sfiducia serve la maggioranza assoluta, quindi 36 voti, e loro sono 23. E quindi invocano: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il ‘cuffarismo’ come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità. Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo”.

Poi ribadiscono: “La Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. E’ il momento della responsabilità e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”. Cateno De Luca stuzzica le opposizioni, e propone: “Se davvero tutte le opposizioni hanno gli attributi e vogliono fare una cosa concreta, la soluzione è semplice: dimettetevi tutti e 23, che lo faremo anche noi di ‘Sud chiama Nord’ insieme a voi”. Risponde l’opposizione con Di Paola, Schillaci e La Vardera; “A chi ci chiede se siamo pronti a dimetterci, rispondiamo che siamo prontissimi. Ma ricordiamo che servono 36 firme contemporanee, altrimenti subentrerebbero i relativi primi dei non eletti, facendo un grande favore a Schifani. Forse qualcuno non conosce le regole del gioco”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)