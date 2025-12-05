Regione, il rimpasto rinviato a gennaio

Condividi

Visualizzazioni 141

La prospettiva di un rimpasto della giunta regionale è stata congelata almeno fino a gennaio. Nessun scossone anche nel sottogoverno. Avanti tutta sulla Finanziaria. Ieri Schifani è volato a Roma e ha incontrato Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia si è complimentato per i risultati del presidente e ha accolto l’invito a venire in Sicilia per incontrare politici e simpatizzanti. L’accordo nel centrodestra sarebbe quello di salvaguardare la tregua interna fino a Natale, quando la Finanziaria, del valore di un miliardo e mezzo di euro, dovrebbe essere approvata. Poi da gennaio si volta la pagina dell’agenda politica.