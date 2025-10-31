Regione e Irfis: un altro mese per i contributi di solidarietà

Condividi

Visualizzazioni 111

Sarà riavviata martedì 4 novembre, alle 12, la piattaforma per il contributo di solidarietà, la misura del governo regionale erogata da Irfis e destinata ai cittadini in difficoltà finanziarie. Il termine per le istanze scadrà alle 17 del 4 dicembre. A disposizione vi sono ulteriori 10 milioni di euro che sono stati stanziati nelle ultime variazioni di bilancio, a seguito di un emendamento firmato direttamente dal presidente della Regione Renato Schifani.

Irfis conta di effettuare altri tremila pagamenti circa entro la fine di dicembre. La scorsa settimana l’Irfis ha erogato il contributo ad altri 845 soggetti idonei grazie allo scorrimento della graduatoria, utilizzando il residuo dei 30 milioni di euro stanziati per la misura, che si è conclusa ad aprile, oltre ad un milione reso disponibile con la manovra finanziaria dello scorso giugno. Si tratta di 3.500 euro in media che sono già nella disponibilità dei conti correnti degli aventi diritto.