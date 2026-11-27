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La Regione Siciliana supera la fase del disavanzo e registra un avanzo di bilancio superiore a 7,4 miliardi di euro. Il presidente Renato Schifani annuncia che entro la prossima estate sarà approvata una variazione di bilancio per destinare una parte consistente delle risorse a nuovi investimenti, dopo aver accantonato le somme necessarie a tutela dei conti pubblici. Schifani ha indicato industria, politiche sociali e gestione delle emergenze tra le priorità dell’azione di governo, citando anche gli interventi per il turismo e le iniziative rivolte a favorire la permanenza e il rientro dei giovani nell’Isola. Il governatore ha inoltre rivendicato la crescita delle entrate regionali e il miglioramento dell’affidabilità finanziaria della Sicilia, vantando l’aumento dell’occupazione del 15 per cento tra il 2019 e il 2025, che è il maggiore incremento tra le regioni italiane.

Ha sottolineato il lavoro di riorganizzazione della macchina amministrativa attraverso la valorizzazione del merito, e, sul fronte della Super Zes (la Zona economica speciale), ha ricordato lo stanziamento di oltre 200 milioni di euro per coprire i crediti d’imposta. Tra gli altri risultati elencati figurano l’approvazione del piano regionale dei rifiuti e il percorso avviato per realizzare i termovalorizzatori. Schifani ha infine ribadito l’intenzione di proseguire l’attività del governo regionale fino alla conclusione del mandato, e di impiegare le nuove risorse per sostenere lo sviluppo dell’Isola, con interventi rivolti al sistema produttivo e ai servizi per i cittadini.