Regione, avviato iter nomine Sanità

Condividi

Visualizzazioni 437

E’ stato avviato l’iter per le nomine nella Sanità siciliana. Il presidente Schifani ha firmato il decreto per la composizione dell’apposita Commissione.

E’ stato avviato l’iter per le nomine nella Sanità siciliana. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato il decreto con cui ha ufficializzato i nomi di coloro che comporranno la Commissione preposta a stilare la lista dei candidati idonei da cui poi la politica trarrà i nuovi manager. Tra le Aziende sanitarie che, in particolare, attendono nuovi dirigenti vi sono Agrigento, Trapani e Siracusa, interessate da inchieste giudiziarie. Ebbene i tre esperti sono Veronica Vecchi, designata dalla Regione, Angelo Danese dall’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), e Ruggero De Maria Marchiano dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane. E sono oltre cento i candidati che nei mesi scorsi hanno risposto all’avviso pubblicato dalla Regione Siciliana per rinnovare l’albo degli idonei alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie. Gli stessi candidati rientrano tutti nell’albo nazionale, aggiornato a fine dicembre. Per ciascuno adesso sarà la volta della selezione regionale. La Commissione fornirà, per ogni Azienda in attesa di un nuovo direttore generale, una terna di nomi da cui poi sarà scelto il manager. Come prevede il decreto appena firmato, la Commissione opererà presso l’assessorato regionale alla Sanità. Ai tre componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate che saranno effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.