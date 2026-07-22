Regione, approvato il Rendiconto 2022

Condividi

Visualizzazioni 164

La giunta regionale ha approvato il disegno di legge sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2022. Sbloccati circa 264 milioni di euro.

La giunta regionale ha approvato il disegno di legge sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2022, proposto dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Il provvedimento, già valutato positivamente dal Collegio dei revisori dei conti, sarà adesso all’esame dell’Assemblea per l’approvazione definitiva. Con la conclusione dell’iter saranno sbloccati circa 264 milioni di euro, finora accantonati per il ripiano del disavanzo, che potranno essere inseriti nel bilancio di previsione 2026 e destinati a interventi a favore di famiglie, imprese e sviluppo economico.

Il presidente della Regione Renato Schifani ritiene l’approvazione del Rendiconto “un altro concreto esempio dei risultati raggiunti grazie al lavoro di risanamento dei conti regionali”, evidenziando come le somme recuperate potranno tornare nella disponibilità dell’amministrazione per sostenere la crescita della Sicilia.

L’approvazione del Rendiconto 2022 completa il percorso avviato con i documenti contabili relativi agli esercizi 2020 e 2021, approvati nelle scorse settimane, in attuazione delle indicazioni della Corte dei conti. Secondo l’assessore Dagnino, il riallineamento dei rendiconti rappresenta un passaggio fondamentale non solo sul piano contabile, ma anche per consentire alla Regione di utilizzare nuove risorse per investimenti, servizi e sviluppo del territorio. Il governo regionale punta così a superare progressivamente i vincoli che negli ultimi anni hanno limitato la capacità di spesa dell’amministrazione, aprendo nuovi margini di intervento per sostenere le politiche economiche e sociali e rafforzare gli strumenti a disposizione degli enti e dei cittadini siciliani.