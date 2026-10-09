Regione, approvato Ddl trasparenza

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La giunta regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra interessi privati e amministrazione.

La giunta regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra interessi privati e amministrazione, presentato dal presidente Renato Schifani e dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Il testo istituisce un Registro pubblico dei rappresentanti di interessi e un’Agenda degli incontri, con nomi dei partecipanti, finalità e procedimenti coinvolti. Gli incontri dovranno essere registrati entro cinque giorni e verificati nei cinque successivi. La norma prevede la tracciabilità anche dei contatti informali su autorizzazioni, concessioni, contributi e finanziamenti, compresi quelli relativi a tempi, assegnazione dei fascicoli, istruttorie ed esiti. Le violazioni potranno comportare richiami, sospensione o cancellazione dal Registro. Nella stessa seduta sono state deliberate tre nomine: Carmen Madonia guiderà l’Autorità di controllo dei programmi cofinanziati dall’Unione europea; Filippo Maniscalco sarà Mobility manager regionale a titolo gratuito; Sabrina Cillia dirigerà il Cefpas di Caltanissetta. Dure le reazioni delle opposizioni. Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, ha ironizzato sul rischio che il disegno di legge renda incompatibili alcuni componenti della giunta. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, ha definito tardivo il provvedimento e criticato le nomine, chiedendo verifiche sulle attività della Commissione tecnica specialistica. Di parere opposto Santo Primavera, deputato del Movimento per l’Autonomia-Grande Sicilia, che ha apprezzato l’iniziativa sottolineando che registro, agenda pubblica e tracciabilità possono rendere verificabili i rapporti con i portatori d’interesse e rafforzare la prevenzione in concreto.