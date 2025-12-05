“Regione”, approvata la Finanziaria in Commissione

Condividi

La Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Finanziaria 2026-2028. Si tratta di un miliardo e 300 milioni di euro.

La Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Finanziaria 2026-2028. Si tratta di un miliardo e 300 milioni di euro. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si sono opposti, hanno contestato alcune misure introdotte dalla maggioranza perché avrebbero snaturato il testo base, hanno disertato, non hanno votato non presentandosi all’appello, e hanno annunciato che presenteranno i loro emendamenti correttivi e propositivi in occasione dell’esame in aula prima dell’approvazione definitiva attesa entro il 31 dicembre, altrimenti si procederà all’esercizio provvisorio del Bilancio. Inutile si è rivelato un tentativo di mediazione con l’opposizione da parte dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, presente in Aula.

I deputati contrari, nella prospettiva della battaglia a Sala d’Ercole, tuonano: “Dimostreremo a Schifani che l’opposizione ha delle proposte di qualità”. La Finanziaria sarà incardinata in Assemblea martedì prossimo 9 dicembre. I deputati sono convocati a mezzogiorno. Sarà stabilito un termine per la presentazione degli emendamenti. Il testo è lievitato di almeno una quarantina di articoli rispetto al disegno di legge approvato dalla giunta regionale. L’obiettivo del governo Schifani e della maggioranza è di approvare la manovra entro Natale, tanto che il presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, ha annullato il tradizionale concerto Natalizio a Palazzo dei Normanni perché intralcerebbe la sessione di Bilancio. In Commissione si sono astenuti dal voto i deputati di Sud chiama Nord.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)