“Regione”: 45 milioni di euro per eventi calamitosi 2025

Condividi

Visualizzazioni 103

Il governo Schifani ha recuperato, nell’ambito di una rimodulazione dei fondi dell’agenda europea 21 – 27, 45 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio siciliano nel 2025. Il presidente Schifani spiega: “Si tratta di importanti risorse da destinare a interventi urgenti nel territorio per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi che, dall’inizio di quest’anno, hanno causato danni alle comunità locali, e per il ripristino dei sistemi produttivi e delle reti infrastrutturali.”