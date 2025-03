Referendum dell’8 e 9 giugno, costituito il comitato provinciale nella sede della Cgil di Agrigento

Condividi

Si è costituito, presso la sede della CGIL di Agrigento, il Comitato provinciale promotore del referendum sul lavoro e cittadinanza per il quale si voterà in data 8 e 9 giugno.

Il comitato, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e sostenere il processo di consultazione popolare in vista del voto dove cittadine e cittadini saranno chiamati a pronunciarsi su 5 quesiti per il lavoro, la sicurezza, la dignità, cittadinanza e democrazia.

Anno aderito al comitato le realtà sociali e politiche che sostengono la causa: Alfonso Buscemi CGIL, per il Partito Democratico Nino Cuffaro, Angelo Lauricella per l’Anpi, Angelo Pisano per Federconsumatori, Pasquale Cucchiara per Sinitra Italiana, Antonio Barone per l’ARCI, Lillo Bruccoleri per l’AUSER, per i 5 Stelle Lina Parisi, Floriana Bruccoleri per il Sunia e tanti cittadini. Questo referendum rappresenta un’occasione cruciale per riaffermare i diritti dei lavoratori e per garantire che le scelte politiche siano orientate al benessere collettivo; “è nostro dovere coinvolgere tutti i lavoratori e le lavoratrici, le famiglie e le comunità, – afferma il Comitato – affinché possano esercitare il loro diritto di partecipare attivamente al cambiamento del nostro Paese.

Il Comitato si farà promotore di una serie di iniziative con lo scopo di raccogliere adesioni, organizzare eventi di informazione e sensibilizzare sul significato e l’importanza del referendum, promuovendo l’impegno per la difesa dei diritti dei lavoratori e dei principi fondamentali della giustizia sociale in tutta la provincia. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare a questa importante iniziativa, a far sentire la propria voce e a sostenere la difesa dei diritti fondamentali e favorendo una partecipazione consapevole e attiva di tutti i cittadini