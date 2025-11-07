Reato predatorio ad Agrigento

Reato predatorio, in particolare furto con destrezza, ad Agrigento, in via Acrone, dove, durante il giorno, un anziano è stato abbordato da un uomo, indicato come un immigrato, ed è stato derubato di ben 900 euro in tasca. Il malvivente, appropriatosi del denaro, è fuggito e si è dileguato. Il pensionato si è rivolto ai Carabinieri denunciando quanto accaduto. Indagini sono in corso per individuare il responsabile.
