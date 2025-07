Reati ambientali e urbanistici: operazione Carabinieri a Ravanusa

Condividi

I Carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento, in collaborazione con personale dell’Arpa protezione ambiente e dell’Azienda sanitaria, hanno eseguito dei controlli, anche avvalendosi di un drone, a Ravanusa. Gli esiti: scoperto un deposito di rifiuti speciali, pericolosi e non, e sequestrato anche il terreno circostante. Rinvenute parti di automobili, imballaggi metallici, bombole, pneumatici, gas in contenitori, rifiuti ingombranti, residui tossici da lavorazioni varie e quant’altro. Un denunciato alla Procura di Agrigento. E poi sono stati rilevati 13 fabbricati abusivi in totale mancanza delle autorizzazioni comunali, con circostante lottizzazione urbanistica abusiva di un terreno di 7314 metri quadri di proprietà del Comune di Ravanusa. Denunciati 10 soggetti.