Realmonte, uliveto nel mirino

A Realmonte ignote mani hanno tagliato una ventina di alberi di ulivo in un terreno di proprietà di un agente immobiliare. Il danno provocato ammonterebbe ad almeno 2.000 euro. Il proprietario, recatosi in campagna e accortosi di quanto accaduto, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso.