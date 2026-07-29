Realmonte, taglio alla Tari: le famiglie pagheranno fino a 145 euro in meno

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Riduzione della Tari per i cittadini di Realmonte. L’amministrazione comunale ha annunciato una diminuzione della tassa sui rifiuti, risultato – secondo quanto comunicato dal Comune – del percorso portato avanti nell’ultimo anno insieme all’assessore Tony Sciarrone, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Il risparmio interesserà la quota variabile della tariffa e sarà differenziato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Gli sgravi partiranno da circa 25 euro fino ad arrivare a un massimo di 145 euro per alcune famiglie.

Alla base della riduzione ci sarebbe anche il miglioramento della raccolta differenziata, che a Realmonte sarebbe passata dal 35% al 68% in poco tempo. Un risultato che avrebbe consentito all’ente di ottenere maggiori ricavi dal recupero di materiali come plastica, vetro e cartone e, contemporaneamente, di abbattere i costi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

L’amministrazione ha ringraziato i cittadini per la collaborazione, sottolineando come il corretto conferimento dei rifiuti abbia contribuito concretamente al contenimento delle spese e alla possibilità di intervenire sulle tariffe.

Parallelamente arriva l’invito ai contribuenti che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione nei confronti del tributo. Il Comune ricorda che sono disponibili strumenti di agevolazione come la rottamazione quinquies e la definizione agevolata, pensati per permettere ai cittadini di mettersi in regola con modalità più sostenibili.

“Pagare le tasse significa garantire i servizi alla comunità”, è il messaggio dell’amministrazione, che richiama alla responsabilità collettiva per mantenere efficiente il servizio di raccolta e creare le condizioni per possibili ulteriori riduzioni future.

Per il Comune, il percorso intrapreso dimostra come una maggiore attenzione alla raccolta differenziata e la collaborazione tra istituzioni e cittadini possano tradursi in benefici economici concreti per la comunità.