Realmonte, sventata la truffa del falso finanziere: arrestato un 54enne, denunciato un minorenne

Condividi

Visualizzazioni 64

I Carabinieri hanno impedito che un’anziana residente a Realmonte cadesse vittima della cosiddetta truffa del “falso finanziere”. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un uomo di 54 anni, originario di Catania e già conosciuto dalle forze dell’ordine, e con la denuncia a piede libero di un minorenne, ritenuti coinvolti nel tentativo di raggiro.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Realmonte, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, una donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente alla Guardia di Finanza. Con una falsa motivazione, il sedicente militare le aveva spiegato che occorreva verificare le matricole delle banconote custodite in casa per accertare che non provenissero da una rapina.

Poco dopo, un giovane si è presentato presso l’abitazione della vittima qualificandosi anch’egli come finanziere e chiedendo la consegna di denaro e gioielli. I Carabinieri, già allertati, sono intervenuti tempestivamente sorprendendo il ragazzo sul posto e bloccando anche il presunto complice che lo attendeva a bordo di un’auto nelle vicinanze.

Al termine delle procedure di rito, il 54enne è stato trasferito nel carcere di Agrigento, mentre il minorenne è stato affidato alla madre dopo essere stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’appello ai cittadini, in particolare agli anziani, a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a persone sconosciute che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti. In presenza di telefonate sospette è sempre consigliabile interrompere immediatamente la conversazione e contattare il 112.