Realmonte, successo per la sagra “Bedda Sicilia”

Condividi

Visualizzazioni 147

Appuntamento questa sera dalle 21 in poi, in piazza Umberto I, (piazza Carracacina) a Realmonte per la serata conclusiva della II edizione della Sagra “Bedda Sicilia”, evento che ha affollato la piazza centrale della Città della Scala dei Turchi, con iniziative di intrattenimento musicale, degustazioni dei prodotti tipici del nostro territorio,il mercatino promosso dalla sezione realmontina del Cif e sul palco le esibizioni canore dei ragazzi dell’associazione Palladium e tanta buona musica con le sonorità dei gruppi musicali. L’appuntamento che si inquadra nell’ambito del cartellone di iniziative natalizie, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca è stato organizzato dal vice presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Valenti e, dall’imprenditore Pietro Caruana, responsabile d’aria, nominato dal sindaco Lattuca e dal Prof. Luciano Carrubba. Una iniziativa che messo in rete le aziende locali, il comune, le associazioni, gli imprenditori e le famiglie in un clima di grande festa natalizia coniugando la promozione e valorizzazione del territorio con l’accoglienza , l’ospitalità, l’intrattenimento e la garanzia di trascorrere delle serate piacevoli.Appuntamento questa sera con la band musicale “HMORA”

“L’appuntamento in Piazza Carricacina con Sagra “Beddra Sicilia”, giunta alla seconda edizione e interamente finanziata dalla Regione Siciliana- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- Un tuffo nella vera essenza dello stile siciliano a Natale, in un Natale “In Divenire” dove le istituzioni scolastiche, religiose, civili e militari hanno fatto squadra. In piazza, ragazzi, famiglie, Associazione Cif, Uncinettine e Palladium nonché operatori del settore enogastronomico e dolciario, gruppi musicali, allo scopo di promuovere e valorizzare il territorio di Realmonte- Città della Scala dei Turchi.Ancora una volta è stato dimostrato come un lavoro di squadra può farci fare la differenza”.