Realmonte, l’ex vice presidente Valenti contro il comitato Scavuzzo: “Uscito da una chat solo perchè non condividevo alcuni post”

L’ex Vicepresidente del Consiglio di Realmonte Pasquale Valenti ha diramato una nota con la quale esprime il proprio disappunto su quanto accaduto. Valenti scrive: “Sono molto rammaricato per il comportamento tenuto dagli amministratori del gruppo denominato: “Comitato Scavuzzo “ tra cui vi è il dott. Sciarrone n.q di presidente, che hanno eliminato il mio profilo dal gruppo, solo perché avevo smentito il contenuto di alcuni post , mediante allegazioni di documenti inconfutabili, che, quindi, apparivano come strumentali e disancorati dai fatti, oltre che lesivi dell’immagine dell’ente già danneggiato per un’azione vergognosa e scellerata, al fine di anticipare la tornata elettorale e che di certo non ha fatto bene alla comunità la cui azione amministrativa è stata paralizzata”.



Valenti continua: “La Democrazia è un principio costituzionale e non va mai lesa.

Spero che arrivi una spiegazione plausibile per questo grave gesto, – si avvia a conclusione conclude l’ex Vice Presidente – e sono convinto che il Futuro sia nelle mani dei cittadini onesti , uniti riusciremo sicuramente a continuare il nostro lavoro per il bene della comunità”.