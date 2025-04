Realmonte, la replica di Antonio Sciarrone a Valenti

Condividi

Visualizzazioni 120

Quando i bambini fanno Hoo !!!

Premetto, non sono il presidente del Comitato Scavuzzo e rispondo solo perché tirato in causa personalmente. In una nota stampa del sig. Valenti, ex di turno, accusa su un quotidiano il Comitato Scavuzzo e il sottoscritto di essere anti democratico sulla pagina Facebook del Comitato, e cosi non è.



Andiamo ai fatti: Dopo avere pubblicato sulla pagina Facebook del comitato un articolo di un noto quotidiano on-line (Report-Sicilia), il Sig. Valenti ne contestava la pubblicazione inondando di commenti i post della pagina facebook del comitato, l’amministratore automatico ne ha contati almeno sei, tutti ancora visibili, prima di buttarlo fuori, e altresi disquisendo sulla falsità dello stesso articolo e sulla buona fede del comitato che lo aveva ripubblicato.

Se il Sig. Valenti avesse avuto a cuore veramente la veridicità dei fatti, e non preso da spirito di polemica e astio pre-elettorale, Avrebbe dovuto e potuto chiamare il quotidiano on-line Report-Sicilia che ha pubblicato l’articolo e il giornalista che l’ha scritto e contestare a loro la falsità o meno dell’articolo, o meglio ancora, poteva fare un articolo di smentita sulle varie testate giornalistiche.

Ma cosi non è stato. Lei sig. Valenti questo non l’ha fatto!!! Si è limitato prima a inveire sulla pagina del Comitato Scavuzzo solo perché avevamo attenzionato quell’articolo, apostrofandolo come falso. E dopo essere stato buttato fuori dall’amministratore automatico, si è andato a lamentare sui giornali di me, del comitato e sulla gente onesta. Vede Sig. Valenti, siamo pronti al dialogo e al confronto con chiunque e ovunque, ma sia chiaro, non accettiamo diktat e imposizioni da parte di nessuno né tantomeno da un ex. La pagina del comitato è libera di riportare tutte le notizie che ritengono essere utili e d’interesse, si può criticare ma a nessuno è permesso di fare stalking o di imporre il proprio pensiero con la forza solo perché non si condivide ciò che è pubblicato. Avrebbe potuto pubblicare le sue smentite sulla sua di pagina facebook invece ha scelto la nostra pagina… Certo lo avrà fatto per trovare un palcoscenico di più ampio respiro su cui mettersi in mostra. Le auguro una buona giornata.



Antonio Sciarrone, ex Presidente del Consiglio Comunale di Realmonte (amministrazione Puccio. 2010-2015). Ex Capogruppo di Minoranza (amministrazione Zicari 2015-2020).