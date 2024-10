Realmonte, incendio doloso in via delle Ginestre

Condividi

Visualizzazioni 75

A Realmonte, in via delle Ginestre, ignote mani avrebbero cosparso di liquido infiammabile il piano terra di una palazzina e hanno appiccato il fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il prospetto dell’abitazione di una famiglia di Realmonte, presente in casa. L’incendio ha bruciato la biancheria stesa e annerito serrande e infissi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i Carabinieri. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una persona incappucciata intenta ad appiccare il rogo.