Realmonte, il programma del candidato sindaco Leonardo Aucello dei primi 100 giorni. “Rilanciare il paese”

Pulizia, viabilità, turismo, giovani e partecipazione: il piano “100 giorni” conquista per chiarezza, umiltà e visione

Non servono slogan vuoti o promesse irrealizzabili per cambiare una città. Serve invece un approccio diretto, pratico, umano. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro da Leonardo Aucello, candidato sindaco di Realmonte, che ha presentato alla città un programma operativo per i primi 100 giorni di governo.

Un programma concreto, fatto di azioni reali

La forza di Aucello non sta in effetti speciali, ma nei piccoli gesti che fanno la differenza. Il cuore del piano è un’operazione straordinaria per restituire decoro e dignità a Realmonte: pulizia delle strade, diserbo, rimozione dei rifiuti abbandonati, attenzione alle spiagge libere. “La bellezza è rispetto,” dice Aucello, “e Realmonte deve tornare a essere bella per chi la vive ogni giorno e per chi la visita.”

Strade sicure, turismo rilanciato, cittadini protagonisti

Il piano prevede inoltre interventi rapidi e intelligenti sulla viabilità urbana: piccole riparazioni, segnaletica chiara, sicurezza per pedoni e automobilisti. Ma c’è spazio anche per lo sviluppo turistico, con un collegamento sperimentale alla Scala dei Turchi, nuova segnaletica, mappe semplificate. Il turismo non può essere lasciato al caso: va costruito passo dopo passo.

E soprattutto, la gente conta. Aucello propone uno sportello d’ascolto nella biblioteca comunale, una prima assemblea pubblica all’aperto e la creazione di un progetto di cittadinanza attiva: “Adotta un angolo di Realmonte”, per coinvolgere davvero i residenti nella cura del paese. Una politica non calata dall’alto, ma costruita con la gente, tra la gente.

I giovani al centro: sport, spazi, futuro

Un’altra grande priorità è quella giovanile. Riaprire il campo sportivo comunale, lanciare tornei, ridare ai giovani luoghi dove incontrarsi, crescere, sentirsi parte della comunità. “I ragazzi non vanno ascoltati solo in campagna elettorale, vanno messi nelle condizioni di restare e costruire qui il loro domani.”

Comunicazione vera, trasparente, costante

Aucello promette una comunicazione istituzionale moderna ma anche accessibile: una nuova pagina Facebook con aggiornamenti settimanali, ma anche una bacheca fisica in piazza per chi non ha dimestichezza con il digitale. Tutti devono sentirsi informati, partecipi, inclusi.

Leonardo Aucello: uno di noi, pronto a servire la città

Chi lo conosce lo sa: Leonardo Aucello non è un politico da salotto. È un uomo del territorio, abituato a rimboccarsi le maniche, a guardare negli occhi le persone. Non promette miracoli, ma lavoro, ascolto e presenza. E oggi più che mai, Realmonte ha bisogno proprio di questo.

Nel mare agitato della politica, Aucello rappresenta una rotta sicura, una guida che parte dalle cose semplici per arrivare lontano. Perché amministrare bene non è questione di parole, ma di fatti. E i fatti, nei suoi primi 100 giorni, sono già tutti scritti nero su bianco.