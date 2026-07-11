Realmonte, il cabaret dei “Falsi d’Autore” conquista il Teatro Costabianca: appuntamento il 12 luglio

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Una serata all’insegna dell’allegria, della satira e del cabaret attende il pubblico di Realmonte. Domenica 12 luglio il Teatro Costabianca farà da cornice allo spettacolo “Falsi d’Autore”, un evento pensato per chi desidera trascorrere qualche ora tra risate e spensieratezza.

La compagnia porterà sul palco uno show ricco di sketch comici, imitazioni, gag e momenti di improvvisazione che prendono spunto dalla quotidianità, trasformando situazioni comuni in irresistibili occasioni di divertimento. Il ritmo incalzante dello spettacolo, unito alla capacità degli artisti di coinvolgere il pubblico, promette oltre un’ora di intrattenimento.

Tra battute brillanti, personaggi originali e comicità intelligente, “Falsi d’Autore” si rivolge a spettatori di tutte le età, offrendo uno spettacolo ideale da condividere con amici e familiari nella suggestiva atmosfera estiva del Teatro Costabianca.

L’appuntamento rappresenta una delle proposte di intrattenimento dell’estate realmontina e si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti del cabaret e della buona comicità.